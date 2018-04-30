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30.04.2018 07:47
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пучков: штрафы за поджоги травы будут увеличены

Текст: Инесса Доценко

Глава МЧС Владимир Пучков, выступая в Благовещенске перед журналистами, заявил, что считает необходимым увеличить штрафы, применяемые к гражданам, действия которых стали причиной крупных природных пожаров.

Пучков: В Приморье усилят группировку по тушению пожаров

Об этом сообщает РИА Новости.

В Амурскую область Пучков прибыл после посещения Приморского края.

- Нужно жестко спрашивать с нарушителей, которые не выполняют требования особого противопожарного режима, сжигают растительность или просто хулиганят, - сказал он.

Напомним, сегодня согласно КоАП, максимальная сумма штрафа для граждан составляет четыре тысячи рублей. Глава МЧС пообещал, что будут внесены изменения в нормативно-правовые акты.

Сегодня на Дальнем Востоке обострилась ситуация с пожарами, вызванными поджогами травы и сельхозпалами. Бушуют лесные пожары, кое-где огонь угрожает населенным пунктам.

В Амурской области благодаря усилению группировки по тушению природных пожаров удалось добиться улучшения ситуации, за сутки огнеборцы справились с 16 пожарами. Накануне было потушено крупное возгорание в Хинганском заповеднике. 10 очагов пожаров еще остаются.

Тем временем Владимир Пучков поручил сформировать мобильные бригады для противопожарных рейдов в Приамурье.

- Я попрошу сформировать мобильные бригады из сотрудников Государственного пожарного надзора, Роспотребнадзора, Рослесхоза для проведения противопожарных рейдов по всем населенным пунктам и дачным участкам, - сказал он на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Амурской области​​​.

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