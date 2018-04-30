В Удмуртии затопило поселок Кизнер

В удмуртском поселке Кизнер начался паводок. Вода подтопила более 150 дворов, а в зоне подтопления оказались 277 человек, сообщил глава администрации Кизнерского района Александр Плотников.

По его словам, ситуация осложняется тем, что уровень воды в реках Люга и Тыжма не снижается. В Кизнере уже ввели режим чрезвычайной ситуации и эвакуируют людей в центр социального обслуживания. Всех пострадавших просят подходить на площадь дома культуры "Зори Кизнера", в спортивный зал "Юность" и магазин "Садко" на улице Кривокорытова.

В пунктах временного размещения их обеспечат питанием. На месте будут дежурить полицейские.

Паводок не обошел стороной и Можгу. По данным Главного управления МЧС России по Удмуртии, в городе подтопило 20 дворов на улицах Дубительская и Пионерская.

Вода прибывает из-за резкого растаявшего снега, дождей и повышения уровня воды в реках Сюга, Сюгаилка, Мутовка. Вечером 29 апреля в Можге тоже ввели режим ЧС.

Людей, живущих в этом районе просят подготовиться к возможной эвакуации. В случае сильного подтопления в местном доме детского творчества по улице Ленина, 12, организуют пункт временного размещения.

Телефоны горячей линии: 8 (34139) 3-02-56, 8 (34139) 3-23-13, 8 (34139) 3-29-01.