В Туве следователи начали проверку обрушения в шахте

Следователи в Туве начали проверку после обвала породы в шахте ООО "УК Межегейуголь" в Тандинском районе республики.

Сообщение о ЧП поступило в правоохранительные органы сегодня около 11.00. На место выехала следственно-оперативная группа в составе замруководителя регионального следственного управления СК РФ, а также двух наиболее опытных сотрудников отдела криминалистики и территориального следственного отдела. Они выясняют, не нарушены ли на добывающем предприятии правила безопасности при ведении горных работ.

- Установлено, что сегодня на горном участке шахты, где работало 12 человек, около 10.00 произошел сбой в работе комбайна, и, как следует из объяснений очевидцев, когда комбайн осматривал начальник участка, случился обвал, после чего остальные шахтеры покинули место работы, - рассказали "РГ" в пресс-службе СУ СК по республике Тува.

Обрушение плиты, как сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС, произошло на глубине 140 метров. Спасатели военизированной горноспасательной части города Черногорска (Хакасия) продолжают поисково-спасательные работы. По предварительным данным, под завалом все еще остается один человек. На месте происшествия работают 44 человека десять единиц техники. Отряд горноспасателей делает все возможное для спасения пострадавшего. Все остальные горняки, включая находившихся на аварийном участке, эвакуированы на поверхность.

Проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжается.