На фестивале в Петербурге три человека попали под танк

В Петербурге Следственный комитет начал проверку обстоятельств, при которых на фестивале "Боевая сталь" в Парке 300-летия три человека попали под танк.

Как сообщает Следственный комитет по Санкт-Петербургу, инцидент произошел во время катания на танке Т-60. С танка упали 33-летний мужчина и двое детей, одному из них 15 лет, другому - 10.

Свидетелями случившегося стали сотни зрителей. Ничего не предвещало беды. Под динамичную музыку танки кружили по пляжу, а на их броне восседали зрители. За что они держались, сейчас выясняется. На очередном спуске танк встряхнуло, три человека упали на землю, а танк проехал еще несколько метров.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "РГ", что всем троим раненным на месте оказали медицинскую помощь. У всех диагностированы ушибы, один из пострадавших получил перелом. В то же время, жизни и здоровью зрителей ничего не угрожает.

Следственный комитет начал проверку всех обстоятельств случившегося. Следователи и эксперты осмотрели место происшествия, опросили свидетелей, подняли видеозаписи.

Отдельный вопрос вызвало само мероприятие. По данным "РГ" оно не инициировано администрацией Приморского района. Сейчас следователи выясняют, кто проводил праздник и на каких основаниях организаторы разрешили зрителям кататься броне движущихся танков.