На Кубани неизвестные расстреляли из пистолета Mercedes

В кубанском городе Армавире неизвестные расстреляли из травматического пистолета автомобиль Mercedes и скрылись. Инцидент произошел накануне вечером возле одного из бильярдных клубов города.

- По предварительным данным, между группой молодых людей произошел конфликт на бытовой почве, - сообщил оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В результате конфликта было произведено несколько выстрелов из травматического пистолета в припаркованный автомобиль.

Известно, что сейчас полиция разыскивает граждан, причастных к этому инциденту и совершивших выстрелы и травматического оружия.