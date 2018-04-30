Новости

На фестивале в Петербурге три человека попали под танк 14:40
Корабли Каспийской флотилии прибыли в Ростов-на-Дону 14:30
На Кубани спасли жизнь мужчине с редкими патологиями сердца 14:25
В Краснодаре в массовом ДТП пострадали шесть человек 14:15
Российский мультфильм установил рекорд на YouTube 14:07
Путин пожелал успехов участникам Международного дня джаза 14:03
Макрон позвонил Владимиру Путину рассказать о визите в США 14:02
27-летнюю Дженнифер Лоуренс уличили в романе с 60-летним режиссером 13:51
Появились фото со съемок новой экранизации "Имени Розы" Умберто Эко 13:29
Главой МВД Британии стал 48-летний пакистанец 13:25
В одном из городов Удмуртии во время паводка прорвало плотину 13:25
Видео: "Симпсоны" официально стали самым длинным телесериалом в истории 13:18
Драма Данилы Козловского "Тренер" опять возглавила российский прокат 13:05
"Локомотив" и "Зенит" претендуют на Карло Анчелотти 12:29
На Кубани неизвестные расстреляли из пистолета Mercedes 12:25
Спасатели из Хакасии выехали на ликвидацию обрушения шахты в Туве 12:20
На Москву надвигается гроза с порывистым ветром 11:59
Самолет вынужденно приземлился в Минводах из-за курившего пассажира 11:55
Журналисты погибли при освещении теракта в Кабуле 11:48
Камчатские пожарные потушили загоревшееся судно 11:25
В Удмуртии затопило поселок Кизнер 11:15
В ЕАО возбудили дело о мошенничестве при сдаче домов для подтопленцев 11:13
Фильм про супергероев установил исторический рекорд по кассовым сборам 10:44
Пассажирский автобус столкнулся с фурой на трассе Тюмень-Омск 10:30
В Туве произошло обрушение шахты 10:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 30 апреля по 6 мая
Что не пропустить по ТВ на неделе с 30 апреля по 6 мая
Россия раскрыла главную военную хитрость США
Россия раскрыла главную военную хитрость США
Пик активности клещей придется на майские праздники. Как защититься?
Пик активности клещей придется на майские праздники. Как защититься?
30.04.2018 14:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Краснодаре в массовом ДТП пострадали шесть человек

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

В Краснодаре в результате массового ДТП с участием трех автомобилей госпитализированы шесть человек, в том числе шестилетний ребенок. Инцидент произошел накануне поздно вечером на ул. Ростовское шоссе.

Пассажирский автобус столкнулся с фурой на трассе Тюмень-Омск

- По предварительным данным, 17-летний водитель автомобиля Chevrolet, не имея права управления транспортным средством, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ЗАЗ Chance, а затем врезался в еще одну автомашину марки Datsun, - сообщил оперативный дежурный пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - В результате ДТП 17-летний водитель Chevrolet (предполагаемый виновник аварии) и его 20-летний пассажир, а также 34-летний водитель ЗАЗ Chance и 6-летний ребенок, который ехал в этой машине, госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Также в больницу доставили 44-летнего водителя Datsun и его 34-летнего пассажира.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту этого ДТП. Устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося.

Главное сегодня

Макрон позвонил Владимиру Путину рассказать о визите в США
Израильские военные не стали комментировать ночные удары по Сирии
Журналисты погибли при освещении теракта в Кабуле
Глава МВД Британии объяснила причины своей отставки
Появилось видео с борта аварийно севшего в Черногории самолета