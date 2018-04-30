В Туве произошло обрушение шахты

В Тандинском районе Республики Тува произошло обрушение в шахте "УК Межегейуголь". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное уравление МЧС России.

Как говорится в сообщении, информация о ЧП в Шахте поступила в оперативно-дежурную смену ЦУКС 30 апреля в 11.07 по местному времени. По тревожному сигналу тут же выдвинулись службы экстренного реагирования. Сейчас на месте работает 21 человек, в том числе 15 спасателей МЧС.

По данным ЕДДС, под завалами все еще остается один человек.

Комплекс шахты, в котором произошло обрушение, расположен на Межегейском месторождении в центральной части Республики Тува. Площадь этого месторождения составляет 48 квадратных километров.