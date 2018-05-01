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Рубрика: В мире

Из США депортировали обвиняемого в покушении на убийство россиянина

Власти США депортировали гражданина России, обвиняемого в покушении на убийство своего знакомого. Об этом ТАСС сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Трамп предложил чаще депортировать преступников-иностранцев

"Первого мая компетентные органы США депортировали в Россию гражданина РФ Юрия Шурупова", - сказали агентству в надзорном ведомстве.

По данным следствия, в январе 2016 года Шурупов, находясь у себя дома в Хабаровске, ударил знакомого ножом в грудь. Потерпевший выжил. Было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Шурупов скрылся и в конце 2016 года был объявлен в международный розыск. В марте 2017 года мужчину задержали в Соединенных Штатах.

"В сопровождении сотрудников компетентных органов США он доставлен в Россию", - сообщили в Генпрокуратуре РФ.

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