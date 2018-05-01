В Москве за убийство девушки задержали подростка

Юный житель Москвы задержан по подозрению в убийстве 22-летней девушки на юго-востоке мегаполиса. Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, подследственному - всего 15 лет.

По версии СК, парень пошел на убийство ради денег. Вечером 30 апреля подозреваемый выследил на улице молодую прохожую и попытался ее ограбить. Девушка оказала сопротивление, и юноша несколько раз ранил ее ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

О задержании предполагаемого преступника стало известно уже на следующий день. Против подростка возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"), на допросе он во всем сознался. Скоро юноше изберут меру пресечения.