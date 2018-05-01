Новости

Российский судья Карасев назначен на матч полуфинала Лиги Европы 15:26
Москвичей предупредили о непогоде 15:20
В Москве за убийство девушки задержали подростка 15:19
В Симферополе 27 тысяч человек приняли участие в демонстрации 1 мая 15:14
В Одессе грабители убили пастора из США 15:00
Лукашенко поздравил с Первомаем белорусский народ 14:59
Из-за пожара в многоэтажном доме в Сан-Паулу пропали три человека 14:54
Пашинян: Россия и Армения останутся стратегическими союзниками 14:30
Легендарный режиссер "Ленфильма" отметил 90-летие 14:19
Сербы вспоминают жертв насильственного изгнания из Хорватии в 1995 году 13:51
Медведев поздравил россиян с 1 мая 13:24
В Сан-Паулу рухнуло многоэтажное здание 12:10
В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за циклона 11:27
Глава аппарата Белого дома отрицает, что назвал Трампа "идиотом" 11:11
Европол впервые в истории возглавила женщина 11:03
В Симферополе сел Airbus с неисправными закрылками 10:50
Число пострадавших при пожаре в Екатеринбурге выросло до 11 10:49
СМИ: Южная Корея и КНДР начали демонтаж громкоговорителей на границе 10:33
Минфин США: Санкции нацелены не на "Русал", а на его владельцев 10:33
Билл Гейтс отказался от должности советника Трампа по науке 10:15
В КБР парапланерист получил травму при жесткой посадке 10:12
На украинском металлургическом заводе разлился жидкий чугун 10:08
Скончалась народная артистка СССР Мая Кулиева 09:54
В Астрахани частично обрушился жилой дом 09:20
В аэропорту Нью-Йорка полиция неделю ловила сбежавшую кошку 09:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 30 апреля по 6 мая
Что не пропустить по ТВ на неделе с 30 апреля по 6 мая
Россия раскрыла главную военную хитрость США
Россия раскрыла главную военную хитрость США
Пик активности клещей придется на майские праздники. Как защититься?
Пик активности клещей придется на майские праздники. Как защититься?
01.05.2018 15:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве за убийство девушки задержали подростка

Текст: Сергей Бабкин

Юный житель Москвы задержан по подозрению в убийстве 22-летней девушки на юго-востоке мегаполиса. Как сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК, подследственному - всего 15 лет.

Нижегородка созналась в убийстве своих двоих детей

По версии СК, парень пошел на убийство ради денег. Вечером 30 апреля подозреваемый выследил на улице молодую прохожую и попытался ее ограбить. Девушка оказала сопротивление, и юноша несколько раз ранил ее ножом. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

О задержании предполагаемого преступника стало известно уже на следующий день. Против подростка возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ ("Убийство"), на допросе он во всем сознался. Скоро юноше изберут меру пресечения.

Главное сегодня

Госдеп пообещал вернуть России снятый с генконсульства в Сиэтле флаг
Скончалась народная артистка СССР Мая Кулиева
Пашинян: Россия и Армения останутся стратегическими союзниками
Трамп отложил введение пошлин на сталь и алюминий из Евросоюза
В Сан-Паулу рухнуло многоэтажное здание