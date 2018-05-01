В Тамбовской области произошел взрыв газа в жилом доме

В Мичуринске Тамбовской области произошел взрыв газа в четырехэтажном жилом доме.

По предварительным данным, пострадал один человек, передает ТАСС со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

От взрыва началось возгорание, из здания эвакуировали более 60 человек. В настоящее время огонь потушен, одна девушка была доставлена в больницу с ожогами, врачи назвали состояние пострадавшей удовлетворительным.

Повреждены несколько квартир, всем жильцам предложено временное размещение.

По информации СК региона, взрыв могла вызвать утечка газа из баллона для установки натяжных потолков, который один из жителей хранил в квартире. Идет доследственная проверка.