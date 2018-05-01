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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ставрополье застрелен ранивший двух полицейских неизвестный

Текст: Александр Ершов (Ставропольский край)

ЧП произошло сегодня утром в городе Нефекумске Ставропольского края. Здесь неизвестный напал с ножом на улице на сотрудника уголовного розыска районного отдела полиции и нанес ему ножевое ранение. А после этого попытался скрыться.

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По информации пресс-службы ГУ МВД России по региону, на место происшествия сразу прибыл наряд патрульно-постовой службы РОВД. При задержании налетчик оказал сопротивление и ударил ножом еще одного из полицейских. Сообщается, что в "соответствии с действующим законодательством, сотрудники полиции применили табельное оружие, в результате чего злоумышленник был ранен". Мужчину доставили в центральную районную больницу, где от полученных травм он скончался.

По данным ведомства, полицейские госпитализированы.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия уже создана рабочая группа, которую возглавил начальник Главного управления МВД России по Ставропольскому краю генерал-лейтенант полиции Александр Олдак. 

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