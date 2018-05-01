В КБР парапланерист получил травму при жесткой посадке

В горном Чегемском районе Кабардино-Балкарии при посадке пострадал парапланерист из Волгограда. Сообщение об инциденте поступило накануне в ГУ МЧС России по региону.

По информации пресс-службы ведомства, на помощь пострадавшему сразу отправились на спецтехнике два сотрудника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Поиск экстремала продолжался более двух часов. После обнаружения волгоградца, который получил травму ноги, спасатели передали его врачам "скорой" помощи.

Кстати

МЧС предупредило туристов, что 1 мая в горах Кабардино-Балкарской Республики выше 2500 метров прогнозируется слабая лавиноопасность.