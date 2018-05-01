На трассе "Россия" в ДТП с фурой погибли мужчина и ребенок

В Новгородской области устанавливаются обстоятельства, при которых на 567-м километре автодороги "Россия" два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление ГИБДД по Новгородской области, по предварительным данным, грузовой Mercedes вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Range Rover и Ford Kuga.

В Ford Kuga погибли двое пассажиров - мужчина и трехлетний мальчик. Женщина, находившаяся за рулем иномарки, госпитализирована с тяжелыми травмами. Также в больницу доставлен водитель автомобиля Range Rover.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, почему водитель фуры совершил выезд на встречную полосу. Известно, что на участке, где произошла трагедия, в данный момент ведутся ремонтные работы. И в связи с правилами дорожного движения, все водители должны были ехать здесь со сниженной скоростью.