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01.05.2018 17:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На трассе "Россия" в ДТП с фурой погибли мужчина и ребенок

Текст: Вера Черенева (Новгородская область)

В Новгородской области устанавливаются обстоятельства, при которых на 567-м километре автодороги "Россия" два легковых автомобиля столкнулись с грузовиком.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление ГИБДД по Новгородской области, по предварительным данным, грузовой Mercedes вылетел на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Range Rover и Ford Kuga.

Пассажирский автобус столкнулся с фурой на трассе Тюмень-Омск

В Ford Kuga погибли двое пассажиров - мужчина и трехлетний мальчик. Женщина, находившаяся за рулем иномарки, госпитализирована с тяжелыми травмами. Также в больницу доставлен водитель автомобиля Range Rover.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют, почему водитель фуры совершил выезд на встречную полосу. Известно, что на участке, где произошла трагедия, в данный момент ведутся ремонтные работы. И в связи с правилами дорожного движения, все водители должны были ехать здесь со сниженной скоростью.

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