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01.05.2018 21:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге дважды сбили девушку-пешехода

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге две иномарки наехали на девушку, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода. Прохожая скончалась до приезда врачей.

Как сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, трагедия произошла возле дома №13/1 по Гражданскому проспекту.

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По предварительным данным, девушка вышла на проезжую часть, и в нее влетел автомобиль Toyota Corolla, которым управлял 30-летний мужчина.

По соседней полосе в это время ехал автомобиль BMW, за рулем которого находился 24-летний водитель. Иномарка также наехала на пострадавшую.

Удар какого именно автомобиля стал для 27-летней девушки смертельным, предстоит выяснить экспертам. Очевидцы произошедшего в социальных сетях сообщают, что машины ехали по Гражданскому проспекту на высокой скорости.

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