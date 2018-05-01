В Петербурге дважды сбили девушку-пешехода

В Петербурге две иномарки наехали на девушку, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода. Прохожая скончалась до приезда врачей.

Как сообщает УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, трагедия произошла возле дома №13/1 по Гражданскому проспекту.

По предварительным данным, девушка вышла на проезжую часть, и в нее влетел автомобиль Toyota Corolla, которым управлял 30-летний мужчина.

По соседней полосе в это время ехал автомобиль BMW, за рулем которого находился 24-летний водитель. Иномарка также наехала на пострадавшую.

Удар какого именно автомобиля стал для 27-летней девушки смертельным, предстоит выяснить экспертам. Очевидцы произошедшего в социальных сетях сообщают, что машины ехали по Гражданскому проспекту на высокой скорости.