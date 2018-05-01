В Астрахани частично обрушился жилой дом

В Астрахани жильцам 22 квартир одного из старых домов на улице Бакинской пришлось изрядно поволноваться из-за частичного обрушения кирпичной кладки здания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС по региону.

К счастью, никто не пострадал, но всех находившихся дома людей спасатели эвакуировали в безопасное место.

Сотрудники МЧС досконально обследовали здание, установив: угрозы обрушения основных конструкций здания. Жильцам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, власти готовы предоставить квартиры в маневренном фонде. Однако люди после первого шока зачастую отказываются от помощи или вопреки всему возвращаются домой.