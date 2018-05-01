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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Симферополе сел Airbus с неисправными закрылками

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В аэропорту Симферополь совершил аварийную посадку самолет компании "Уральские авиалинии", у которого во время полета из московского Домодедово экипаж обнаружил техническую неисправность.

Фото: depositphotos.com
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Инцидент произошел во время захода самолета на посадку. Как сообщила "РГ" пресс-секретарь АК "Уральские авиалинии" Вера Гасникова, у воздушного судна возникла проблема с выпуском закрылков. Поэтому командир Airbus-321 запросил у служб аэропорта привести аварийно-спасательную команду в состояние готовности.

В аэропорт прибыли машины городских экстренных служб. Однако самолет произвел посадку в штатном режиме и самостоятельно выполнил руление к месту стоянки.

На борту лайнера было 200 пассажиров, и никто из них не пострадал. Сейчас самолет уже приведен в исправное состояние.

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