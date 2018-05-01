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01.05.2018 09:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Екатеринбурге при пожаре в девятиэтажке пострадали семь человек

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге в девятиэтажном жилом доме на Черноморской случился пожар. Как сообщил "РГ" пресс-секретарь Следственного комитета Свердловской области Александр Шульга, пострадали семь человек, в том числе, супруги-пенсионеры из квартиры, где, предположительно, произошел хлопок газа.

По информации официального представителя регионального главка МЧС Натальи Зыряновой, в 9.25 по местному времени открытое горение в квартире было ликвидировано.

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"За 40 минут пожарные справились с огнем. Площадь пожара составила 30 квадратных метров: повреждена квартира на седьмом этаже, оконные рамы на восьмом. По лестничным маршам эвакуировали 25 человек, из них трое - дети", - рассказала она.

Сейчас специалисты МЧС и администрации осматривают конструкции сгоревшей квартиры и подъезда.

Причина происшествия выясняется. Следственный отдел по Орджоникидзевскому району Екатеринбург начал доследственную проверку. Так же к расследованию обстоятельств инцидента подключилась облпрокуратура.

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