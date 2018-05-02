Генеральная прокуратура выявила массовые нарушения законов в сфере землепользования. Число таких нарушений по всей стране за прошлый год превысило 110 тысяч.

"Прокурорскими проверками вскрыты грубые нарушения в деятельности органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления при принятии нормативных правовых актов, регулирующих земельные правоотношения", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Генпрокуратуры.

Так, в Забайкальском крае, Республике Адыгея, Чувашской Республике, Владимирской, Калужской, Курганской, Омской, Саратовской, Тамбовской областях и других субъектах РФ установлены случаи неправомерного распоряжения участками органами местной и государственной власти, "в том числе без проведения торгов, а также путем противоправного изменения вида разрешенного использования земли".

К примеру, в Нефтекамске должностные лица органов местного самоуправления разработали незаконную схему выделения земель для жилищного строительства. Для того чтобы не проводить земельные торги, чиновники предоставляли участки неким бизнесменам под видом строительства на них социальных объектов. После чего категория земель изменялась уже на "строительство многоквартирных домов и дач". В итоге вместо строительства лечебно-оздоровительных центров ряд граждан размежевали 14 га земли и продали их для ведения дачного и садового хозяйства.

"Всего таким образом было продано 18 земельных участков общей площадью около 30 га, имеющих кадастровую стоимость свыше 500 млн. рублей", - отметили в прокуратуре.

По материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при распоряжении земельными участками. Как отметили в Генпрокуратуре, значительный урон экономике приносит использование участков без оформления земельно-имущественных отношений, а также не по целевому назначению. Такие факты выявлены прокурорами в Забайкальском, Краснодарском, Приморском краях, республиках Ингушетия, Марий Эл, Чувашской Республике, Владимирской, Ивановской, Костромской, Курганской, Омской, Псковской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Ульяновской, Ярославской областях.

Кроме того, часто нарушаются порядок и сроки предоставления земельных участков, а в ряде регионов до сих пор вовлекаются в земельный оборот участки, которые не прошли государственный кадастровый учет.

"Повсеместно допускаются нарушения при переводе земель сельхозназначения в другие категории или изменении вида их разрешенного использования в ходе разработки градостроительной документации муниципальных образований", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Такие действия, по мнению прокуроров, влекут за собой фактическое выведение земельных участков, включая особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, из сельскохозяйственного оборота.

Повсеместно допускаются нарушения при переводе земель сельхозназначения в другие категории

Всего по итогам проверок в прошлом году прокурорами было внесено более 21 тысяч представлений, на незаконные правовые акты принесено 17,8 тысячи протестов, в суды направлено около 11,1 тысячи исков и заявлений. По требованию прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 16 тысяч должностных лиц. По направленным в следственные органы материалам надзорных мероприятий возбуждено 690 уголовных дел.