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02.05.2018 07:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Найдена пропавшая в Таиланде жительница Владивостока

Текст: Юлия Гарднер

Туристка из Приморья Римма Хаметова, пропавшая в Таиланде, нашлась. Об этом в социальной сети сообщили ее друзья.

"Римма сама вышла на связь с отцом и близкой подругой Светланой и сообщила о том, что она находится в городе Хургада (Египет), у нее все хорошо", -  написала на своей страничке ее подруга Наталья Ломакина.

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Она добавила, что не знает, по какой причине Римма исчезла и так долго не выходила на связь.

Напомним, 32-летняя жительница Владивостока поехала в Таиланд по турпутевке 30 января. Вернуться обратно должна была 10 февраля, но решила продолжить отдых, сняв квартиру в Паттайе. Хаметова была на связи с родными до 3 марта, а затем перестала отвечать на звонки. В полиции Таиланда друзьям дальневосточницы ответили, что та может находиться в Королевстве Бахрейн. Оказалось, что оттуда девушка отправилась в Египет.

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