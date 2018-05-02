В отношении двух депутатов Госсобрания Якутии возбуждено уголовное дело по факту взяточничества в крупном размере. На первый допрос обоих увезли прямо с пленарного заседания.

Дмитрий Саввин возглавляет комитет по селу и аграрной политике, а Александр Уаров - председатель контрольного комитета. Если исходить из того, что факт взятки действительно был, суммы полученных ими денег ненамного превышают их месячные доходы.

По версии следствия, руководитель одного из акционерных обществ четыре года назад обратился к ним с просьбой посодействовать в увеличении бюджетного финансирования предприятия. Они согласились, но потребовали вознаграждение. В 2014 году при корректировке бюджета предприятию было добавлено денег, а за это его директор передал Уарову 400 тысяч рублей, Саввину - 500 тысяч.

Как заявил в суде при избрании меры пресечения обвиняемым следователь, во время очной ставки Уаров сообщил, что деньги действительно получил, но на спонсорские цели. В комментарии регионального управления СКР отмечено, что обвиняемые вину не признали.

Суд определил обоим домашний арест до 25 июня. В течение этого времени им запрещено общаться с кем-либо, кроме проживающих с ними родственников, следователей, адвокатов и, в случае необходимости, врачей. Они не вправе пользоваться любыми видами связи. Покидать квартиры оба могут лишь для посещения органов следствия и суда.

В Якутии это не первый случай, когда депутаты местного парламента попадают под следствие. Как правило, мандаты они не сдают. Скорее всего, Уаров и Саввин останутся в статусе народных избранников до окончания срока полномочий, который истекает в сентябре этого года.