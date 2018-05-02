В Приморье семь человек пострадали в ДТП

Четверо взрослых и трое детей пострадали при столкновении четырех автомобилей на трассе Владивосток - Хабаровск, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

ДТП произошло на 716 километре дороги. Водитель Nissan X-Trail, направлявшийся в сторону Уссурийска, не справился с управлением на мокром асфальте и выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с Honda Airwave, которым управлял 34-летний мужчина. После удара X-Trail отбросило на Infinity, за рулем которого 31-летняя женщина, и Honda Stream.

В результате аварии травмы получили водитель и пассажиры трех машин, в том числе девочки возрастом от 11-ти до 13-ти лет. Все они находятся на амбулаторном лечении.

Отмечается, что стаж предполагаемого виновника ДТП - 19 лет. К административной ответственности в этом году он не привлекался.

"По факту аварии назначен ряд экспертиз, проводится проверка", - говорится в сообщении.