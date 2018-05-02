Трагедией едва не завершился фестиваль боевой техники в Санкт-Петербурге - три человека оказались под гусеницами модели танка Т-60.

Фестиваль "Боевая сталь" в Парке 300-летия Санкт-Петербурга был анонсирован как масштабное мероприятие, приуроченное к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Организаторы обещали 25 выставочных площадок, три поля для реконструкции боев и пять видов исторического тира, а также катание на боевой технике. Последнее развлечение для двух подростков и 32-летнего мужчины закончилось на больничной койке.

- Во время катания на модели танка Т-60 произошло падение с указанного транспортного средства мужчины 1985 года рождения и двух несовершеннолетних 2003 и 2008 года рождения, которые получили травмы различной степени тяжести, - сообщили в Главном управлении СК РФ по Санкт-Петербургу, которое уже начало доследственную проверку.

Машину подбросило во время преодоления песчаной насыпи. Подростки и мужчина на броне не удержались

Тяжелую машину подбросило во время преодоления песчаной насыпи. Подростки и мужчина от толчка не удержались на броне. Инцидент попал на камеры гостей фестиваля: на записи отчетливо видно, как танк клюет носом, переваливая через песчаный гребень, и три человека валятся с брони вперед, прямо под гусеницы. Жизнь им спас все тот же рыхлый песок. Мальчишки отделались легкими ушибами, а мужчину буквально вдавило в песчаную груду.

Пострадавший Петр Назаров и сам вел запись катания. На его странице в соцсети выложено видео с лаконичным пояснением: "Вот так я попал под танк. Перелом лодыжки. Танк наехал на меня".

"Виноваты организаторы, никаких поручней, - написал он позднее в тот же день. - Очень страшно, когда танк наехал".

Правоохранительные органы обещают дать оценку произошедшему позднее. "Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в том числе направлены запросы на истребование разрешительной документации на проведение указанных мероприятий", - сообщили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете.

Кстати, в Санкт-Петербурге есть компании, которые предлагают катание на боевой технике всем желающим. Правда, настоящих танков в их распоряжении нет, но есть БТРы и БРДМ. Развлекательная программа включает дегустацию блюд армейской кухни, катание на бронетехнике, стрельбы. Не исключено, что после инцидента на фестивале эти компании подвергнутся серьезной проверке.