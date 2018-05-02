В Крыму двое детей и взрослый попали в реанимацию после ДТП с микроавтобусом

Министерство здравоохранения Республики Крым сообщило о состоянии здоровья девяти человек, травмированных накануне в серьезном ДТП под Скворцово.

Автокатастрофа произошла на трассе Симферополь-Евпатория: лоб в лоб столкнулись микроавтобус Ford и легковой автомобиль Shkoda Rapid. На месте ДТП работали восемь бригад скорой медицинской помощи - две врачебные и шесть фельдшерских. Повреждения машин были настолько сильные, что сотрудникам МЧС пришлось деблокировать водителя микроавтобуса с помощью специального инструмента.

В пресс-службе минздрава "РГ" сообщили, что пять детей были госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу на улице Титова. Двое из них - мальчики 12 и 13 лет - в стабильно тяжелом состоянии в реанимации, еще трое детей в состоянии средней тяжести.

Взрослые были доставлены в шестую горбольницу. Один из них сейчас в реанимации в стабильно тяжелом состоянии, трое - в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим в полном объеме оказывается необходимая медицинская помощь.