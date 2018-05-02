Какое-то время мы откладывали в отдельную стопку письма, в которых читатели критикуют судебные решения и самих судей. В итоге получилась своеобразная коллективная жалоба истцов и ответчиков на суды. "РГ" попросила прокомментировать читательские претензии председателя квалификационной коллегии судей Свердловской области Станислава Сидоркина.

Люди не обращаются в СМИ, когда у них все хорошо. Вот почему, Станислав Владиславович, все вопросы - исключительно о "плохом". Это почти дословные цитаты из писем участников разбирательств в районных судах нескольких городов: Нижнего Тагила, Березовского, Екатеринбурга, Кургана и Шадринска. Так что вам придется отвечать за судей двух областей - Свердловской и Курганской. Согласны?

Станислав Сидоркин: Давайте попробуем, но оценку тех или иных действий судьи дает квалификационная коллегия судей конкретного региона. Я лишь выскажу свое личное мнение.

Вот первая ситуация. "Судья не приняла в качестве доказательства аудиозапись телефонного разговора, мотивируя это тем, что невозможно с достоверностью установить ее дату, а также участников разговора. Но ведь она могла назначить экспертизу соответствия голосов, а примерная дата разговора очевидна из самой беседы".

Станислав Сидоркин: Для того чтобы аудиозапись стала доказательством, действительно, необходимо провести экспертизу. Судья - это рефери, он оценивает доказательства, представленные сторонами. Он не должен сам решать, нужна та или иная экспертиза. Об этом следовало попросить суд одной из сторон. Читатель ходатайствовал о назначении экспертизы?

Судя по письму, нет.

Станислав Сидоркин: Вот видите. В принципе, в порядке досудебного разрешения спора можно провести экспертизу аудиозаписи без участия суда. Если вы считаете, что определенное доказательство принципиально для рассмотрения дела, на это надо указать в апелляционной жалобе и обосновать, почему доказательство необходимо принять в расчет.

Но, думаю, в этой ситуации есть и заблуждение стороны, считающей, что только от аудиозаписи зависит результат рассмотрения дела. Как правило, те или иные обстоятельства дела подтверждаются несколькими доказательствами. Когда они не согласуются между собой, тогда да - требуется добывать и оценивать дополнительные. Если же все они свидетельствуют об одном и том же, появление еще одного - непринципиально для принятия решения.

Кстати, есть мнение, что суды не принимают в качестве доказательств аудиозаписи, сделанные цифровой техникой, только записи на пленке. Это так? И как быть, если запись именно цифровая, с телефона? Пленочные диктофоны, кстати, уже никто не использует.

Станислав Сидоркин: На самом деле не имеет значения, на каком носителе сделана запись. Проблема в другом - с учетом возможностей современной техники в цифровую запись гораздо легче внести коррективы. А это усложнит проведение экспертизы и вызовет необходимость дополнительных вопросов к эксперту, что не всегда возможно, поскольку может потребоваться либо одна комплексная экспертиза, либо несколько самостоятельных. А это вопрос оплаты, времени и, как следствие, влечет за собой увеличение сроков рассмотрения дела.

"Прослушав аудиозапись, судья не высказала вслух сомнений в ее достоверности, поэтому я не ходатайствовала об истребовании через суд у мобильного оператора детализации моих телефонных звонков, а эта детализация могла бы доказать соответствие даты и времени телефонных переговоров с противной стороной. Таким образом, не высказав сомнений в достоверности доказательства, судья лишил меня возможности воспользоваться своими процессуальными правами".

Станислав Сидоркин: Это заблуждение, что судья может на судебном заседании давать какие-то комментарии о представленных сторонами доказательствах, а тем более что-то кому-то подсказывать или советовать. Судья, повторю, - арбитр, его назначение - оценивать доводы сторон, представленные ими самостоятельно. Высказывать свое мнение о всех нюансах рассматриваемого дела судья имеет право только в судебном постановлении.

Это заблуждение, что судья может давать комментарии о представленных сторонами доказательствах, а тем более что-то кому-то подсказывать или советовать

Думаю, ваш читатель мог и сам запросить детализацию вызовов, если считает, что это важно, и представить документ в качестве доказательства. Если бы суд его не принял, это стало бы отдельным доводом в апелляционной жалобе. В целом настрой человека, идущего в суд, должен быть таким: надо собрать максимальное количество доказательств, обосновывающих требования к ответчику, и заявлять мотивированные ходатайства об их рассмотрении. Не принимают - наряду с другими доводами указать в апелляционной жалобе, что судья не прав.

Я всегда говорю: нужно принимать от сторон все доказательства, оценивать их в совокупности с другими и приходить к выводу, являются они таковыми или нет. А в том случае, о котором пишет читатель, судья поступил так, как должен был поступить.

"В суде установили, что истец представил подложный документ. Это же уголовная статья! Но судья ничего не сделал, чтобы было возбуждено уголовное дело и наказан нарушитель".

Станислав Сидоркин: Если при вынесении решения не приняли в расчет подложный документ, то фактически его использования не было, была лишь попытка. Это первое. Второе: при наличии сведений о совершении преступления суд может заявить об этом в компетентные органы - полицию или прокуратуру, направить соответствующие документы. Но делать это не обязан. Почему? Потому что может быть нарушен принцип независимости. Как раз в силу этого судья и не должен стремиться возбуждать какие-то дела, его задача - заниматься тем, что входит в его компетенцию: рассмотреть дело в установленный срок, руководствуясь законом. И все.

"Судья отказалась приобщить к делу свидетельские показания, доказательства, выслушивать свидетелей с моей стороны, но при этом выслушала всех свидетелей противной стороны, удовлетворила все их ходатайства".

Станислав Сидоркин: Суд не прав: нельзя делать вывод о том, что может сказать или не сказать человек, который находится за дверью, и решать, допросить его или нет. Чаще всего судья не допрашивает свидетелей, когда появляется убеждение: они не скажут ничего существенного, что может повлиять на решение. Да, отказ выслушать свидетеля, как правило, обусловлен тем, что суду понятно: эти показания излишни. Но, во-первых, это процессуально совершенно неверно, а во-вторых, не допросив свидетеля, судья не может узнать, что тот хотел сказать. Поэтому на учебе судей мы всегда говорим: не надо уклоняться от допроса свидетеля!

"Судья по-хамски обрывала на слове, явно работала на одну сторону".

Станислав Сидоркин: С грубостью, я вас уверяю, мы боремся очень жестко. Помню случай, когда судья на процессе вспылила, сказала одной из сторон: "Хватит мне об этом говорить! Я вас поняла!". Это было воспринято как непроцессуальное поведение, и судье указали на недопустимость подобного. По большому счету до такой эмоциональной реакции ее довела сторона процесса, которая явно затягивала дело и повторяла один и тот же довод многократно.

Сейчас в судах ведут аудиопротоколы заседаний, и грубости стало значительно меньше. Сам участник имеет право записывать весь процесс, даже разрешения у суда спрашивать не нужно. Только видеосъемка без разрешения судьи запрещена. Кстати, благодаря аудиозаписи жалобы на процедуру ведения процесса, можно сказать, ушли в прошлое - их единицы. Но, если судья все-таки высказался некорректно, грубо, это повод обратиться в квалификационную коллегию судей. Рассмотрение жалоб по судейской этике - в ее прямой компетенции.

"Выяснилось, что в протоколе судебного заседания не записали того, что я говорил…"

Станислав Сидоркин: Сторона имеет право высказать замечания к протоколу судебного заседания, их рассматривает суд, вынесший решение, и либо удовлетворяет, либо отклоняет. Если удовлетворяет, вопрос снимается, если нет, человек имеет право изложить свои доводы в апелляционной жалобе. Но учтите: протокол - это не стенограмма процесса, не дословное воспроизведение того, что говорят, а отражение сути сказанного. Если упущена суть, суд должен рассмотреть замечания к протоколу. Но таких вопросов сейчас почти не возникает - ведется аудиозапись процесса.

Участник, кстати, может получить у суда аудиопротокол заседаний?

Станислав Сидоркин: Да, аудиозапись предоставляется по письменному заявлению.

Ключевой вопрос

"Я каждый день виделся с тем, кто подал на меня в суд, никуда не отлучался из города. Истец участвовал в рассмотрении дела, а я - нет. Суд принял заочное решение. По какому праву, ведь меня даже не известили о процессе?"

Станислав Сидоркин: Это вина суда и основание для отмены заочного решения. Необходимо написать судье, вынесшему такое решение, заявление: потребовать отменить его и рассмотреть дело снова уже с вашим участием. Обязательно укажите на обстоятельства и доказательства, которые не учел суд, а они могли повлиять на суть принятого решения. Некоторые люди, получив заочное решение, сразу начинают писать апелляционную жалобу. Но этот путь не оптимален, лучше все-таки не обжаловать решение в апелляционной инстанции, а отменять в том суде, где его вынесли.

Куда обращаться

Образец заполнения жалобы, адресованной квалификационной коллегии региона, ищите на сайте Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Там же размещены ссылки на сайты всех коллегий субъектов РФ, в том числе УрФО.