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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Кухонный спор

В Екатеринбурге женщина, подключив газовую плиту, стала виновницей взрыва
Текст: Анатолий Меньшиков ("Российская газета", Екатеринбург)
Российская газета - Федеральный выпуск №7556 (93)
Тревожным выдалось первомайское утро для жителей 9-этажного дома в переулке Черноморский в Екатеринбурге. Около 9 часов утра раздался гулкий звук взрыва, здание сильно тряхнуло, а из окон квартиры, расположенной на седьмом этаже, повалили черные клубы дыма...

В течение последовавших 40 минут пожар усилиями огнеборцев был ликвидирован, жителей соседних квартир эвакуировали. Медики насчитали одиннадцать пострадавших.

Шестеро нуждались в неотложной клинической помощи, в их числе трое детей, отравившиеся угарным газом: к несчастью, в момент происшествия они остались без взрослых. В ожоговое отделение поступили супруги, которым уже за девяносто. Ну а 78-летняя хозяйка "разбомбленного" жилища оказалась в реанимации. У нее, согласно данным городской больницы N 40, обожжена четвертая часть кожной поверхности, повреждены дыхательные пути.

Незадолго до ЧП газовики перекрыли подачу топлива к старой плите, поскольку та представляла опасность

Пожарные, когда проникли в квартиру, увидели все признаки взрыва: стены местами разрушены, мебель и предметы быта в хаотичном порядке лежали на полу. Версию о возможности "метанового хлопка" вскоре подтвердили в городской службе газа. Незадолго до происшествия ее специалисты перекрыли подачу топлива к старой газовой плите, поскольку та представляла опасность для пользования. Вероятно, женщина, о сомнительной дееспособности которой заявили многие жители подъезда, попыталась самостоятельно "оживить" кухонную плиту.

Под Смоленском при пожаре в резервуаре бензина погиб рабочий

Эксперты выясняют, так ли обстояло дело и каким образом престарелая женщина выпустила газ на волю. Следственное управление Следственного комитета РФ по Свердловской области ведет доследственную проверку.

Как стало известно корреспонденту "Российской газеты", после пожара вернуться в свои квартиры смогли не все жители многоэтажки. В ходе экстренного обследования двух примыкающих квартир членами районной комиссии по ЧС стало ясно, что требуется серьезный ремонт деформированных конструкций. Пострадавшим предоставят помещения из состава маневренного фонда города.

Да, есть еще одна неприятность: на время ревизии домовой сети 16 квартир отключены от газоснабжения. Но это, утешают газовики, ненадолго.

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