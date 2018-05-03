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03.05.2018 19:47
Рубрика: Происшествия

Домой под конвоем

Интерпол вернул беглого тренера
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7558 (95)
Майские праздники встретил на родине, в России, гражданин, называющий себя тренером по боевым искусствам. Этот человек в прошлом занимался разбойными нападениями. Сейчас его в наручниках вернули домой сотрудники Интерпола из Таиланда.

Правоохранительным органам этот человек известен тем, что в прошлой жизни он выдавал себя за полицейского и требовал от своих жертв больших денег.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления УФСБ по Республике Крым
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Теперь возвращенного домой обвиняемого ждет семилетний срок в колонии строгого режима. Имя этого человека в МВД не называют, но официальный представитель полицейского ведомства Ирина Волк объявила, что задержали в Таиланде российского тренера по боевым искусствам с очень темным прошлым. Гражданина 35 лет от роду вернули домой после трех лет жизни за границей.

Там он работал по первой специальности - тренером. Но никаких деталей его работы - нет.

До отъезда в Таиланд в 2015 году этот человек и два его товарища собрались в банду. Известно про три нападения. У банды была полицейская машина с поддельными госномерами, а также липовые документы. Бандиты угрозами и оружием вынуждали местных коммерсантов им платить. А работала эта преступная группировка в Приморском крае в городе Артем. Грабили не только своих коммерсантов, но и иностранцев. У одного из них отобрали больше миллиона рублей. В декабре 2014 года преступники напали на экспедитора. Добыча более 900 тысяч рублей.

Но в итоге в 2015 году оперативники Управления МВД по Приморскому краю смогли поймать двух из трех участников группировки. Им доказали шесть эпизодов разбойных нападений.

Судил бандитов Артемовский городской суд. Он признал двух задержанных виновными в тяжких преступлениях. По приговору они получили пять лет и десять месяцев заключения в колонии строгого режима.

Гражданина 35 лет от роду, тренера по боевым искуствам вернули домой под конвоем после трех лет жизни за границей

Зато главарь банды остался на свободе и ходил с подпиской о невыезде. Он не стал дожидаться приговора и сбежал в Таиланд. Там он смог спокойно прожить три года. Но в итоге пришли и за ним.

Дело в том, что на родине его также осудили, но заочно. Получил он больше своих коллег по криминальному бизнесу - семь лет в колонии строгого режима.

Как только приговор вступил в законную силу, преступника стали усиленно искать. На это ушли годы, но его все-таки нашли, и случилось это в апреле 2018 года.

Теперь тренер не только полностью отбудет назначенный судом срок, но и добавит к нему еще несколько лет за побег от следствия и суда.

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Так получилось, что спортсмены, в том числе и борцы, последние годы стали все чаще мелькать в криминальных сводках.

Один из характерных примеров: осенью прошлого года чемпион мира по панкратиону - это древний олимпийский вид борьбы - Никабагамаев выслушал приговор в девять лет строгого режима за вымогательство шести с половиной миллионов рублей.

Чемпиона арестовали еще в 2013 году во Владивостоке. С заявлением на него в местную полицию пришли несколько коммерсантов. Они писали, что с них вымогают огромные деньги за несуществующие долги. При этом бизнесменам спортсмен грозил физической расправой.

Надо сказать, что биография у чемпиона и до этого была не безупречной. Его подозревали в рейдерстве, попытке угона дорогой машины, избиении людей.

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