Прокуратура извинилась перед фермером за дело о GPS-маячке для коровы

Прокурор Лебяжьевского района Алексей Ефимов принес официальные извинения фермеру Евгению Васильеву за необоснованное привлечение к уголовной ответственности. Правда, самого постановления о прекращении против него уголовного дела фермер еще не видел.

39-летний отец четверых детей, фермер из села Лопатки Евгений Васильев, купил в интернет-магазине дешевый китайский GPS-трекер, чтобы следить за своей телочкой. Сам он страдает бронхиальной астмой, поэтому бегать искать свою Жданку ему тяжело. Однако попользоваться прибором Евгений не успел. Когда он забрал на почте посылку, на выходе его встретили сотрудники ФСБ с понятыми. Оказалось, трекер - шпионский. В него встроен микрофон, с помощью которого можно передавать информацию. Свободная продажа таких устройств в России запрещена. В октябре следствие возбудило против Васильева уголовное дело по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации) и довело его до суда. Первое заседание должно было состояться 14 декабря 2017 года. В этот день в Москве проходила большая пресс-конференция президента России. Один из журналистов рассказал, за что судят многодетного отца. Президент удивился и обещал разобраться. GPS и ГЛОНАСС, по его словам, "привинчивают" даже к котам, чтоб не потерялись.

Суд тогда так и не состоялся. По ходатайству гособвинителя дело вернули в районную прокуратуру для проверки обоснованности привлечения фермера к уголовной ответственности. После проверки в марте дело закрыли. Как сообщили в прокуратуре Курганской области, следствие не смогло доказать преступный умысел Васильева: что он заказал трекер именно для негласного получения информации. 7 апреля Евгений получил по почте заказное письмо с официальными извинениями прокуратуры Лебяжьевского района за необоснованное привлечение к уголовной ответственности. А вот постановления о прекращении уголовного дела в день нашей встречи (13 апреля) у него не было.

- О том, что дело против меня прекращено, я впервые узнал от московских журналистов, - рассказал Евгений. - Потом в телефонном разговоре районный следователь эту информацию подтвердил. Но что конкретно написано в постановлении, не знаю, документ еще не видел. Когда пошел шум, в следствии мне предлагали закрыть дело в связи с деятельным раскаянием. Я не согласился, потому что не считаю себя виновным. Я этот GPS-трекер даже в руках не держал, не говоря о том, чтобы разобраться, как он устроен, не знал, есть там микрофон или нет. Получается, сам факт получения на почте посылки уже считается преступлением.

По закону Васильев может требовать компенсацию за моральный вред в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности, но делать этого не будет. Как сообщил Евгений "РГ", ему сейчас не до этого. Говорит, и так потерял много времени и рад, что наконец весь этот кошмар закончился. Теперь он может спокойно заниматься семьей и хозяйством. Вместе с тем переживает за своих друзей по несчастью, которых у него теперь много по всей России. По "шпионской" статье осуждены сотни человек. Только в Курганской области в прошлом году судимость получили трое жителей.

Между тем все благоразумные люди понимают, что в законе о спецсредствах, предназначенных для негласного получения информации, что-то не так. Под статью попадают все: бесхитростные фермеры, владельцы собак, которым нужны записывающие и снимающие устройства, чтобы контролировать животных, а также люди, у которых, возможно, действительно есть злой умысел. В конце прошлого года депутат Госдумы Наталья Поклонская подготовила законопроект, запрещающий привлекать к уголовной ответственности за бытовое использование спецсредств. Российские "шпионы" с нетерпением ждут, когда его рассмотрят в Госдуме.

мнение

Анастасия Рагулина, доцент МГЮУ им. О.Е.Кутафина, кандидат юридических наук:

Зачастую эти приборы находятся в свободной продаже. Так, на сайте AliExpress предлагаются спецсредства со встроенными цифровыми диктофонами, камерами: флешки, авторучки, наручные часы и кольца.

В настоящее время почти любое записывающее устройство можно использовать для негласного получения информации. Например, стандартный цифровой диктофон или смартфон с видео- и фотокамерой и диктофоном, которые находятся в кармане одежды, смарт-часы с микрофоном и видеокамерой, управляемые удаленно и имитирующие обычные часы, очки Google glass с встроенным микрофоном и камерой, все перечисленное можно вполне посчитать шпионскими средствами.

В УК РФ предусмотрена ответственность за незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Что понимается под «специальным техническим средством», на сегодняшний день остается загадкой. Еще в марте 2011 г. Конституционный суд в деле о проверке конституционности части 3 статьи 138 УК РФ в связи с жалобой группы граждан вынес постановлении №3-П, где указал: к специальным техническим средствам, предназначенным для негласного получения информации, относятся технические средства, которые закамуфлированы под предметы (приборы) другого функционального назначения, в том числе бытовые, обнаружение которых возможно только при помощи специальных устройств. На первый взгляд, критерии вполне понятны, однако определить такое устройство, что называется, «на глаз» нельзя, поэтому потребуется проведение соответствующей технической экспертизы.

Законодателю не надо забывать о процессе совершенствования законодательства в условиях цифровой реальности.

Для решения вопроса об уголовной ответственности за оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, необходимо перенести акцент с самих средств на цели их использования. На мой взгляд, законодателю следовало бы разделить покупку и использование таких средств.

тем временем

Буквально на днях в Кемеровской области Березовский городской суд признал местного жителя виновным в незаконном обороте спецсредств и назначил ему в качестве наказания 10 тысяч рублей штрафа. Сюжет знакомый: мужчина через Интернет заказал брелок со скрытой видеокамерой, а потом решил продать его по объявлению за 550 рублей.

Инфографика: Михаил Шипов / Леонид Кулешов / Борис Голкин