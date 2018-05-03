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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мужчину зарезали в драке со стрельбой в центре Москвы

В центре Москвы мужчина погиб от ножевого ранения, полученного в драке со стрельбой. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах столицы.

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В полицию поступило сообщение о драке со стрельбой на улице Щепкина. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили тело мужчины с колото-резаными ранами.

"Били, вероятно, ножом. Проводятся поиски подозреваемых", - сказал источник.

В московской полиции подтвердили факт конфликта, не уточнив, погиб ли участник потасовки. "По предварительным данным, неизвестный причинил колото-резаное ранение мужчине, предположительно, ножом", - сказали в ГУМВД по столице, добавив, что сейчас проводится проверка.

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