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03.05.2018 22:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Ярославском направлении человека зажало между поездом и платформой

Текст: Светлана Батова

На остановочном пункте Яуза Ярославского направления в четверг, 3 мая, около восьми часов вечера между поездом и платформой зажало человека. В результате происшествия он скончался. Движение поездов по этому пути удалось восстановить только спустя полтора часа.

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Как сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги, поезд смог продолжить движение в 21-29 после окончания работ спасателями.

В течение полутора часов поезда шли по одному пути, их пропускали в две стороны по очереди. Сейчас движение полностью восстановлено, но часть электричек по-прежнему идет с отставанием. Также некоторым поездам укоротили маршрут.

В МЖД призывают пассажиров строго соблюдать правила безопасности. В частности, на платформе Яуза есть пешеходный мост.

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