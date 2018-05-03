На востоке Москвы поймали наркодилера

Столичные наркополицейские задержали приезжего из ближнего зарубежья по подозрению в покушении на сбыт героина в особо крупном размере. Об этом сообщила начальник пресс-центра московской полиции Екатерина Гузь.

- Оперативникам поступила информация о 24-летнем приезжем, который занимается распространением наркотиков на территории столицы. Отрабатывая полученную информацию, сотрудники полиции в районе Богородское остановили автомашину Kia. В ней в качестве пассажира находился подозреваемый. При личном досмотре у него изъяли чуть более 2,5 граммов героина. Мужчина был задержан, - рассказала Гузь.

В квартире по месту временного проживания задержанного оперативники нашли более 1 килограмма героина. Мужчина арестован. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям УК, по которым ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

Также в районе "Одинцовское" подмосковные наркополицейские задержали 37-летнего москвича по подозрению в незаконном хранении наркотиков.

Начальник пресс-службы областной полиции Татьяна Петрова рассказала, что в ходе обыска по месту жительства злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли, в частности, около 100 грамм наркотического вещества.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК: незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, и незаконные приобретение, хранение, перевозка, переработка наркотиков. Данные статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 и 3 лет соответственно.