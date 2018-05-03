Под Ивановом опрокинулся автобус с детьми

В Ивановской области в результате аварии со школьным автобусом, по предварительным данным, пострадали двое взрослых. Об этом сообщили в УМВД по региону.

В 8.30 на трассе Кинешма-Пурех ПАЗ, который вез в школу 18 детей и двух сопровождающих, столкнулся с легковым Nissan. После удара автобус завалился набок.

- Около села Елнать водитель ПАЗа начал поворачивать налево, и в него врезался Nissan, выехавший на встречную полосу для обгона. Управлял иномаркой 39-летний мужчина. Пострадали его пассажирка и женщина, ехавшая в автобусе, - уточнили полицейские.