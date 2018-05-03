Под Москвой мужчину убили в массовой драке

В Московской области мужчина получил смертельные травмы в массовой драке.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК региона, трагедия произошла в поселке Жуково Солнечногорского района. По предварительным данным, схлестнулись две компании нетрезвых мужчин. Во время потасовки трое ее участников получили ножевые ранения. Пострадавших доставили в больницу, один из раненых скончался. По этому факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ - "Убийство".

По "горячим следам" задержали подозреваемого - это 37-летний приезжий из Беларуси. Правда, сейчас он находится в больнице, так как сам получил серьезные травмы в драке. Как только мужчину выпишут, ему изберут меру пресечения.