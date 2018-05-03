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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Игра со смертью

СКР ходатайствует об аресте школьника, обвиняемого в убийстве студентки
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7558 (95)
В четверг Следственный комитет по Москве попросил Кунцевский суд столицы арестовать пятнадцатилетнего подростка, убившего на юго-востоке Москвы молодую девушку. Сам школьник рассказал правоохранителям, что пытался воспроизвести сюжет компьютерной игры.

Занимается расследованием уголовного дела против 15-летнего школьника Главное следственное управление СКР по Москве. Молодому человеку уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 105 Уголовного кодекса РФ - "убийство".

Фото: <a href="https://gtrk.tv/novosti/82235-vesti-publikuyut-foto-video-mesta-chp-shkole-sterlitamaka" target="_blank">gtrk.tv</a>
В Башкирии суд арестовал напавшего на школу подростка

Напомним, что в нашей стране возраст привлечения к уголовной ответственности начинается с 14 лет.

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова:

- По версии следствия, вечером накануне майских праздников возле дома по 4-й Новокузьминской улице подросток нанес множественные колото-резаные ранения 22-летней девушке. Раненая студентка скончалась на месте еще до приезда "скорой помощи". Медики смогли только констатировать смерть студентки.

Самая простая версия убийства, которую одной из первых рассматривали следователи, - подросток хотел девушку ограбить. Оказалось, что незадолго до нападения студентка сняла в банкомате деньги - около 40 тысяч рублей. Юноша это видел, отследил, куда пошла девушка, и напал на нее на улице, угрожая ножом.

Молодой человек потребовал отдать ему деньги. Когда же студентка отказалась расстаться с кошельком, нанес ей множественные ранения.

Юноша признался, что, зарезав студентку, попытался воплотить в реальность сюжет компьютерной игры

Правоохранители нашли и задержали подростка, что называется, по горячим следам - быстро и оперативно. Как рассказали в правоохранительных органах, не вдаваясь во все детали, нашли напавшего в том числе благодаря камерам видеонаблюдения.

Такая запись - улика железная. Камера зафиксировала, как молодой парень бежит за своей жертвой.

Но когда молодого человека быстро задержали, он признался, что попытался воплотить в реальность сюжет компьютерной игры. Какой именно, правоохранители не сообщают.

Как и не называют имя и фамилию малолетнего игрока чужими жизнями. Ведь по закону персональные данные несовершеннолетних разглашению не подлежат.

Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ
СК РФ смог найти убийцу спустя 15 лет

Во время проведения первых следственных действий подросток ни от чего не отказывался и признал вину. Но так как он говорил о сюжете компьютерной игры, первое, что сделали в Следственном комитете - для проверки его состояния назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Если она скажет, что 15-летний подросток здоров, то ему придется предстать перед судом. И если там его вина будет доказана, то дальше его ждет колония для несовершеннолетних.

В последние годы все чаще звучат призывы пересмотреть нижнюю планку возраста уголовной ответственности. И к этому есть основания. В большинстве развитых стран уголовная ответственность наступает уже с 12 лет. И в России возраст совершения серьезных преступлений неуклонно идет вниз.

Сегодня в местах лишения свободы находятся "малолетки" с самыми в основном тяжелыми уголовными статьями - убийства, разбой, грабеж, изнасилование. Старые сотрудники тюремного ведомства признают, что десять-пятнадцать лет назад основной их контингент составляли воришки, а убийцы были большой редкостью.

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