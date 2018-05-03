Новости

Проект "Поморский карбас" стал обладателем национальной премии 20:05
В Москве прогремел взрыв в жилом доме 20:04
Самолеты ВВС США подверглись воздействию китайских лазеров 19:56
Путин поручил выделять стипендии призерам Олимпиад 19:42
Ведущая "Эха Москвы" рассказала о деталях нападения на нее 19:39
ФСБ предупредила о возможных провокациях в Керченском проливе 19:24
Володин объяснил, почему нужно посмотреть "Собибор" Хабенского 18:54
Сергей Морозов рассказал, как привлечь в регион японский бизнес 18:51
В Финском заливе поисковики обнаружили пропавшую в 1942 году подлодку 18:43
Сериал "МакМафия" о российских преступниках продлен на второй сезон 18:42
В Подмосковье семья погибла, съев вишневое варенье 18:35
Путин освободил от должностей пятерых генералов МВД и СК 18:32
В КБР завели дело о гибели ребенка в канализационном люке 18:28
В Петербурге бизнесмена задержали за расстрел мужчины 18:13
В Ростовской области возбуждено дело на похитителей подростка 18:04
В парке Коломенское опрокинулась повозка, есть пострадавшие 18:02
Нижегородская мэрия разрешила жителям не платить за тепло 17:40
Уволен замначальника полиции Краснодара 17:33
В Москве открылась запись на факультеты "Серебряного университета" 17:14
В Бавария появится собственная пограничная служба 17:12
Армен Джигарханян возвращается в театр 17:10
Жителя Урала обвинили в убийстве двухлетней дочери знакомых 17:07
Первый регулярный авиарейс отправился из Новосибирска в Минск 17:01
Путин рассказал Инфантино о наследии ЧМ-2018 17:00
СФ: Россия и Беларусь будут укреплять разносторонее сотрудничество 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вернуть вещь в интернет-магазин
Как вернуть вещь в интернет-магазин
Что не пропустить по ТВ на неделе с 30 апреля по 6 мая
Что не пропустить по ТВ на неделе с 30 апреля по 6 мая
Где и когда можно разводить костры и готовить шашлыки
Где и когда можно разводить костры и готовить шашлыки
03.05.2018 19:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Хотел сбежать

Бывшего страховщика оставили в СИЗО
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7558 (95)
Мосгорсуд признал законным заключение под стражу бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова, обвиняемого в растрате.

Защита просила Мосгорсуд отменить постановление о заключении Хачатурова под стражу и перевести его под домашний арест.

"Вменяемое Хачатурову преступление, по версии следствия, было совершено уже около восьми месяцев назад. За это время он неоднократно выезжал за рубеж с семьей на отдых, постоянно проживал в одном и том же месте", - отметил адвокат.

Суд продлил арест обвиняемому в шпионаже норвежцу

В свою очередь следователь заявил, что Хачатуров пытался скрыться за границей. "Установлено, что он собрал вещи и выдвинулся на Украину. Это подтверждается материалами дела", - заявил представитель ФСБ в суде.

Защитник пояснил суду, что его клиент не собирался скрываться, а оперативная информация о том, что Хачатуров узнал о своем задержании, объясняется просто: задерживать Хачатурова приехали на старый адрес, соответственно, соседи сообщили, что его кто-то разыскивает, но кто именно, обвиняемый не знал, утверждает защитник.

По версии следствия, Хачатуров вместе с Надеждой Клепальской - сестрой ранее возглавлявшей совет директоров Росгосстрах-банка Светланы Клепальской - похитил более 1 млрд рублей под видом продажи акций "Росгосстраха" через подконтрольную Хачатурову компанию "РГС Активы". Полученными средствами фигуранты, как считает следствие, "распорядились по своему усмотрению".

Главное сегодня

Путин освободил от должностей пятерых генералов МВД и СК
Песков рассказал о сценарии инаугурации президента
Видео: На Украине горит склад с боеприпасами, жителей эвакуируют
Минкомсвязи допустил блокировку Viber вслед за Telegram
СК назначил новые экспертизы по делу о пожаре в "Зимней вишне"