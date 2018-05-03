Мосгорсуд признал законным заключение под стражу бывшего вице-президента группы "Росгосстрах" Сергея Хачатурова, обвиняемого в растрате.

Защита просила Мосгорсуд отменить постановление о заключении Хачатурова под стражу и перевести его под домашний арест.

"Вменяемое Хачатурову преступление, по версии следствия, было совершено уже около восьми месяцев назад. За это время он неоднократно выезжал за рубеж с семьей на отдых, постоянно проживал в одном и том же месте", - отметил адвокат.

В свою очередь следователь заявил, что Хачатуров пытался скрыться за границей. "Установлено, что он собрал вещи и выдвинулся на Украину. Это подтверждается материалами дела", - заявил представитель ФСБ в суде.

Защитник пояснил суду, что его клиент не собирался скрываться, а оперативная информация о том, что Хачатуров узнал о своем задержании, объясняется просто: задерживать Хачатурова приехали на старый адрес, соответственно, соседи сообщили, что его кто-то разыскивает, но кто именно, обвиняемый не знал, утверждает защитник.

По версии следствия, Хачатуров вместе с Надеждой Клепальской - сестрой ранее возглавлявшей совет директоров Росгосстрах-банка Светланы Клепальской - похитил более 1 млрд рублей под видом продажи акций "Росгосстраха" через подконтрольную Хачатурову компанию "РГС Активы". Полученными средствами фигуранты, как считает следствие, "распорядились по своему усмотрению".