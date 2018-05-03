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03.05.2018 19:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудничал с разведкой

Норвежцу Фруде Бергу продлили арест
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7558 (95)
Лефортовский суд продлил на три месяца срок ареста гражданина Норвегии Фруде Берга, которого обвиняют в шпионаже.

Берга задержали 5 декабря 2017 года в ходе спецоперации ФСБ в центре Москвы у гостиницы "Метрополь". При нем были обнаружены конверты с деньгами - около 3 тысяч евро и, как предполагается, с инструкциями для агентуры относительно сбора секретных сведений, касающихся ВМФ России. В частности, речь шла об атомных подводных лодках Северного флота.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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На следующий день Лефортовский суд санкционировал арест 62-летнего норвежца. По словам Берга, он не знал о том, что может быть частью разведывательной операции. Отправить конверты его просил знакомый из Осло, говорил, что эти деньги очень нужны человеку, для которого предназначены. Письма адресовались в Москву женщине по имени Наталья. Его удивляло, что ей посылают деньги таким способом, но он не думал, что это может быть связано для него с каким-то риском.

Спустя несколько месяцев нахождения под арестом в СИЗО "Лефортово" в конце апреля, Фруде Берг сообщил адвокатам, что не считает себя виновным в инкриминируемом преступлении, хотя и признает факт сотрудничества с норвежскими разведслужбами. По словам защитников Ильи Новикова и Брюньюльфа Риснесома, их клиент признает, что ездил в Россию по просьбе сотрудников Военной разведывательной службы Норвегии, выполняя роль курьера. Но при этом он не вполне понимал, чем именно занимается, и не осознавал возможных последствий своих действий. В свою очередь в Осло не стали комментировать заявление Берга. Больше 20 лет, до выхода на пенсию в 2014 году, норвежец работал пограничным инспектором на пункте пропуска на норвежско-российской границе.

Статья УК РФ о шпионаже предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

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