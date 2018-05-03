В Орле экс-полицейский ответит за игнорирование угрозы убийством

В Орле утверждено обвинительное заключение и передано для рассмотрения в суд уголовное дело в отношении бывшей сотрудницы полиции, обвиняемой в халатности. Об этом сообщает Генеральная прокуратура РФ.

Надзорное ведомство не называет фамилию обвиняемой. В ноябре 2016 года она занимала должность старшего участкового уполномоченого. В дежурную часть позвонила местная жительница. Она заявила, что ее бывший сожитель, который был ранее судим, угрожает расправой.

Женщина-полицейский выехала на место происшествия, но, как считают в прокуратуре, должных мер для пресечения конфликта не приняла и проигнорировала угрозы в адрес девушки.

Спустя несколько минут после ее отъезда ссора возобновилась на улице. Девушка садилась в машину, когда сожитель нагнал ее и принялся избивать. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице.

- Мужчине было назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказали корреспонденту "РГ" в прокуратуре Орловской области. - Также суд вынес частное постановление начальнику регионального УМВД в связи с неосуществлением надлежащей профилактической работы с ранее судимым гражданином.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России, в отношении уволенной после инцидента сотрудницы полиции было заведено дело по статье 293 УК РФ "Халатность". На стадии предварительного следствия вину она не признала.