В Орле возмутились прыжками на портретах ветеранов войны

Администрация Орла отреагировала на возмущенные обращения горожан, обнаруживших под надувным аттракционом в муниципальном парке демонтированные баннеры с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.

Снимки появились в соцсетях еще 1 мая. Посетители горпарка с возмущением отметили, что площадку для размещения надувного батута предварительно выложили баннерами с портретами ветеранов Великой Отечественной войны.

Для некоторых уродов деньги всё, память ничто. Орловцы зафиксировали, как креативненько подошли работники парка Культуры ко дню Великой Победы #Орел #орлец #ДеньПобеды pic.twitter.com/G9B2xyiGWJ — OrelLife (@OrelLife) May 2, 2018

Реакция властей последовала лишь 3 мая. Администрация города распространила комментарий директора парка Анны Чистяковой. По ее словам, площадка была сдана на лето в аренду индивидуальному предпринимателю. С момента подписания договора территория временно перешла в пользование арендатора. На него власти и возложили ответственность.

- Мы проверили - действительно под батутом лежат фотографии ветеранов, - говорит Анна Чистякова. - Мы тут же убрали баннер, а я связалась с арендатором для выяснения обстоятельств. Оказалось, что они в свое время купили билборд у рабочих, которые демонтировали его на улице Герцена.

В мэрии заявили, что "вопиющий инцидент произошел в результате недомыслия отдельных людей". Также сообщается, что сегодня утром директор парка проверила склад арендатора. Аналогичных баннеров там не оказалось.