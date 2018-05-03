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03.05.2018 18:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Подмосковье семья погибла, съев вишневое варенье

Текст: Сергей Бабкин

В Московской области погиб 3-летний ребенок, его мама и бабушка. Как сообщил "РГ" источник в правоохранительных органах, незадолго до гибели они ели подозрительное вишневое варенье.

Трагедия произошла в одном из домов Раменского района. По данным пресс-службы ГСУ СК по Московской области, туда недавно приехали 34-летняя женщина со своим сыном и 62-летней матерью. Глава семейства остался в городе, но периодически звонил родным. В какой-то момент жена перестала отвечать, и супруг обратился к их соседям. Те нашли женщин и ребенка уже без сознания. Прибывшие врачи "скорой помощи" констатировали смерть всех троих.

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По данным источников "РГ", следователи первоначально рассматривали несколько версий. Например, люди могли погибнуть из-за утечки газа. Специалисты профильной организации действительно нашли в доме небольшие нарушения при монтаже оборудования. Но вряд ли это могло стать причиной серьезной утечки.

В то же время в ходе осмотра места происшествия на столе нашли банку варенья. Эксперт предположил, что семья могла получить смертельное отравление. В пользу этой версии говорят характерные внешние признаки на телах. Окончательно все гипотезы проверят в ходе экспертиз. По факту гибели семьи возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

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