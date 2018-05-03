В Подмосковье столкнулись шесть машин

В городском округе Домодедово столкнулись шесть автомобилей, пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба областного министерства транспорта, авария произошла на 7 км автодороги "Крым"- "Павловское".

Движение сейчас в этом месте существенно затруднено, по данным сервиса Яндекс.Пробки.

Напомним, это уже третья массовая аварий в Подмосковье за последние несколько дней. Вчера в Серпуховском районе столкнулись 4 машины, а 30 апреля там же столкнулись 5 автомобилей, в аварии пострадали 5 человек.