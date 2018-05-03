Выпавшая из окна МГИМО иностранная студентка скончалась

Студентка МГИМО, выпавшая в апреле из окна одного из корпусов университета на юго-западе Москвы, умерла в больнице. Об этом сообщили в четверг в НИИ имени Склифосовского.

"В 4.00 утра она умерла", - цитирует РИА Новости заявление представительницы Научно-исследовательского института.

В Московском государственном институте международных отношений, в свою очередь, выразили свои соболезнования родственникам погибшей и заявили, что окажут им всю необходимую помощь.

Ранее "РГ" в пресс-службе вуза рассказали, что выпавшая девушка являлась гражданкой Казахстана. После происшествия полиция начала проверку по этому факту.