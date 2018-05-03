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03.05.2018 07:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Члены "приморской банды" получили от восьми до 25 лет колонии

Текст: Юлия Гарднер
Приморский краевой суд в четверг, основываясь на обвинительном вердикте присяжных, вынес приговор так называемой "приморской банде." Ее члены, в зависимости от роли каждого, получили от восьми до 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщает "Интерфакс", четверть века за решеткой проведут Александр Ковтун и Владимир Илютиков. Максим Кириллов отправится в колонию на 21,5 года, Алексей Никитин - на 23,5 года, а Вадиму Ковтуну предстоит отсидеть восемь лет. Помимо этого, суд постановил удовлетворить гражданские иски потерпевших.

В свою очередь адвокаты осужденных уже заявили, что будут обжаловать такое решение суда.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Суд возобновил рассмотрение дела "приморской банды"

10 апреля присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт по делу "банды", которое суд рассматривает уже в третий раз. Они сочли доказанным факт причастности братьев Ковтунов, Владимира Илютикова, Максима Кириллова и Алексея Никитина к убийству четырех человек в сентябре 2009 года. Они также согласились с тем, что подсудимые заслуживают снисхождения, поэтому пожизненное заключение свободы им не может быть назначено.

Напомним, банда орудовала в Приморском крае в 2009 году. Как установил суд, ее члены виновны в убийствах полицейских и гражданских людей, грабежах, угонах автомобилей и налетах на отделения полиции. "Приморских бандитов" задержали во время спецоперации, в ходе которой двое из них покончили с собой.

В апреле 2014 года суд приговорил Александра Ковтуна, Никитина и Илютикова к пожизненным срокам, а Савченко, Кириллова и Вадима Ковтуна - к 25-ти, 22-м и 8,2 годам колонии соответственно. Все осужденные, за исключением Ковтуна, обжаловали приговор. В мае 2015 года Верховный суд снизил сроки всем преступникам на один-три года, а приговор в отношении Вадима Ковтуна и Алексея Никитина отменил, поручив на повторном процессе пересмотреть один из эпизодов дела.

Летом 2016 года коллегия присяжных признала недоказанным факт преступления и оправдала подсудимых. Никитина и Вадима Ковтун освободили, однако Верховный суд после апелляции прокуратуры отправил дело на пересмотр.

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