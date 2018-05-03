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03.05.2018 06:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камчатский вулкан выбросил столб пепла высотой 2,6 километра

Текст: Дина Непомнящая

Пепловый выброс высотой 2,6 километра произошел на вулкане Карымском в Камчатском крае. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные группы наблюдения за вулканической активностью KVERT Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

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В районе вулкана не проходят международные трассы движения воздушных грузов. Также по официальным данным сейчас здесь нет туристических групп.

Пепловый шлейф распространился на 36 километров в юго-восточном направлении, в сторону Кроноцкого залива. На этой территории отсутствуют населенные пункты, поэтому опасности для жителей региона нет.

KVERT присвоила вулкану "оранжевый" код авиационной опасности.

- Жителям и гостям края, которые планируют походы в район вулкана, необходимо соблюдать меры собственной безопасности. При парогазовых выбросах может наблюдаться превышение предельно допустимой нормы концентрации газа, - напоминают камчатские спасатели.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский (Карымская сопка) - действующий стратовулкан высотой 1486 метров в центральной части Восточной вулканической зоны Камчатки. Расположен к северу от озера Карымского, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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