Камчатский вулкан выбросил столб пепла высотой 2,6 километра

Пепловый выброс высотой 2,6 километра произошел на вулкане Карымском в Камчатском крае. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону со ссылкой на данные группы наблюдения за вулканической активностью KVERT Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

В районе вулкана не проходят международные трассы движения воздушных грузов. Также по официальным данным сейчас здесь нет туристических групп.

Пепловый шлейф распространился на 36 километров в юго-восточном направлении, в сторону Кроноцкого залива. На этой территории отсутствуют населенные пункты, поэтому опасности для жителей региона нет.

KVERT присвоила вулкану "оранжевый" код авиационной опасности.

- Жителям и гостям края, которые планируют походы в район вулкана, необходимо соблюдать меры собственной безопасности. При парогазовых выбросах может наблюдаться превышение предельно допустимой нормы концентрации газа, - напоминают камчатские спасатели.

Справка "РГ"



Вулкан Карымский (Карымская сопка) - действующий стратовулкан высотой 1486 метров в центральной части Восточной вулканической зоны Камчатки. Расположен к северу от озера Карымского, в 115 километрах от Петропавловска-Камчатского.