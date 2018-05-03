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03.05.2018 04:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Приморские села остались без электричества из-за циклона

Текст: Ольга Журман

Порыв линии электропередачи из-за сильного циклона произошел в Хасанском районе Приморского края. Без света остались села Хасан, Краскино, Зарубино, Андреевка, Витязь, Посьет и Гвоздево. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за циклона

За последние 12 часов в Хасанском муниципальном районе выпало 58 миллиметров осадков, во Владивостокском городском округе - 47 миллиметров. Циклон оказывает влияние на большую часть Приморского края и смещается на северо-восток.

Накануне Примгидромет объявил в регионе штормовое предупреждение в связи с выходом глубокого циклона со стороны Желтого моря к побережью края. Основной удар стихии в виде сильных дождей обрушился на Приморье ночью.

Дожди при сильном ветре продолжаются и сейчас. Во Владивостоке наблюдаются небольшие подтопления улиц. В районе автовокзала нарушено движение транспорта из-за упавшего дерева.

Происшествий на социально значимых объектах не зарегистрировано.

Главное управление МЧС России по Приморскому краю функционирует в режиме "Повышенная готовность".

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию Министерства энергетики, сейчас к аварийно-восстановительным работам привлечены 16 бригад. В их составе 56 человек и 16 единиц специальной техники.

Аварию устраняет бригада ОАО "Южные электрические сети" из восьми человек и двух единиц техники.

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