В Приамурье сократилась площадь лесных пожаров

В Амурской области пожары уничтожили более 500 тысяч гектаров лесов, в том числе треть территории государственного Хинганского заповедника. Однако, как сообщают в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны, за последние несколько дней площадь возгораний сократилась в три раза. По последним данным, зафиксировано 13 очагов огня на землях лесного фонда (54,4 тысячи гектаров).

Власти региона отмечают, что причина большинства пожаров – человеческий фактор.

Напомним, несколько дней назад, выступая в Благовещенске перед журналистами, глава МЧС Владимир Пучков заявил, что считает необходимым увеличить штрафы, применяемые к гражданам, действия которых стали причиной крупных природных пожаров.

- Сильные пожары бушуют в отдаленных районах: Зейском и Мазановском. Сейчас тушим детский лагерь «Колосок» возле Благовещенска. Кто-то подпалил, - сообщил с места происшествия заместитель председателя правительства Амурской области Алексей Венглинский.

Ранее на очередном заседании комиссии по ЧС руководитель Рослесхоза Иван Валентик пообещал, что для компенсации затрат, связанных с тушением природных пожаров, будет дополнительно выделено 80 миллионов рублей из резервного фонда агентства.

Сейчас в Амурской области работают 375 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны. На всей территории Приамурья продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Также режим ЧС введен в одном из районов Еврейской автономной области. Там зафиксировано два пожара на землях лесного фонда (12 гектаров). Особый противопожарный режим установлен в Приморском и Хабаровском краях.