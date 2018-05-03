Новости

В Китае двух граждан Мьянмы приговорили к казни 07:38
Из туннелей на ядерном полигоне в КНДР начали выносить кабели 07:25
Более 10 тысяч россиян обратились к врачам из-за укусов клещей 07:22
В Таиланде акция "Бессмертный полк" пройдет в двух точках 06:48
В Японии для Алины Загитовой выбрали щенка 06:39
Камчатский вулкан выбросил столб пепла высотой 2,6 километра 06:27
При взрыве в штате Коннектикут пострадали шесть полицейских 06:25
Девять человек погибли при крушении транспортного самолета в США 06:12
Неработающим предложили самим оплачивать медстраховку и будущую пенсию 06:00
Полное разминирование сирийской Думы займет три месяца 05:59
В Приамурье сократилась площадь лесных пожаров 05:37
КНДР заявила о готовности пойти на полную денуклеаризацию 05:35
СМИ: Китай перебросил на спорные острова ракетные комплексы 05:26
В Киеве на участника операции в Донбассе напали с ножом и молотком 05:04
Про Трампа снимут фильм 04:55
Трамп намекнул на скорое освобождение в КНДР трех американцев 04:48
После визита Ким Чен Ына в Китай подорожало жилье на границе с КНДР 04:46
Приморские села остались без электричества из-за циклона 04:43
На Камчатке открылся круизный сезон 04:22
Посольство РФ предложило перенести встречу с британскими парламентариями 04:03
Видео: Шоу с участием 1374 дронов попало в Книгу рекордов Гиннесса 03:32
Посольство РФ выразило возмущение молчанием США о трагедии в Одессе 03:28
США вернули Ираку порядка 4 тысяч древних артефактов 03:13
Число жертв крушения американского самолета достигло пяти 02:51
Опрос: Американцы против выхода США из ядерной сделки с Ираном 02:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вернуть вещь в интернет-магазин
Как вернуть вещь в интернет-магазин
Что не пропустить по ТВ на неделе с 30 апреля по 6 мая
Что не пропустить по ТВ на неделе с 30 апреля по 6 мая
Где и когда можно разводить костры и готовить шашлыки
Где и когда можно разводить костры и готовить шашлыки
03.05.2018 05:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Приамурье сократилась площадь лесных пожаров

Текст: Александр Ярошенко

В Амурской области пожары уничтожили более 500 тысяч гектаров лесов, в том числе треть территории государственного Хинганского заповедника. Однако, как сообщают в пресс-службе федеральной Авиалесоохраны, за последние несколько дней площадь возгораний сократилась в три раза. По последним данным, зафиксировано 13 очагов огня на землях лесного фонда (54,4 тысячи гектаров).

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Пучков: В Приморье усилят группировку по тушению пожаров

Власти региона отмечают, что причина большинства пожаров – человеческий фактор.

Напомним, несколько дней назад, выступая в Благовещенске перед журналистами, глава МЧС Владимир Пучков заявил, что считает необходимым увеличить штрафы, применяемые к гражданам, действия которых стали причиной крупных природных пожаров.

- Сильные пожары бушуют в отдаленных районах: Зейском и Мазановском. Сейчас тушим детский лагерь «Колосок» возле Благовещенска. Кто-то подпалил, - сообщил с места происшествия заместитель председателя правительства Амурской области Алексей Венглинский.

Ранее на очередном заседании комиссии по ЧС руководитель Рослесхоза Иван Валентик пообещал, что для компенсации затрат, связанных с тушением природных пожаров, будет дополнительно выделено 80 миллионов рублей из резервного фонда агентства.

Сейчас в Амурской области работают 375 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны. На всей территории Приамурья продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации.

Также режим ЧС введен в одном из районов Еврейской автономной области. Там зафиксировано два пожара на землях лесного фонда (12 гектаров). Особый противопожарный режим установлен в Приморском и Хабаровском краях.

Главное сегодня

Посольство РФ выразило возмущение молчанием США о трагедии в Одессе
Девять человек погибли при крушении транспортного самолета в США
Российские истребители Су-27 напугали НАТО
Мужчину зарезали в драке со стрельбой в центре Москвы
Пушков оценил решение властей выдворить Мацейчука