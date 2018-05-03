Задержан директор нижегородского департамента строительства

Следователями СУ СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента строительства Нижнего Новгорода Юрия Щеголева, который подозревается в получении взятки в размере 6,5 миллиона рублей.

По версии следствия, осенью 2016 года чиновник предложил директору одной строительной компании помочь в выигрыше аукциона на строительство детского сада в ЖК "Зенит" в Советском районе Нижнего Новгорода. Свои услуги он оценил примерно в пять процентов от стоимости контракта.

Чуть позже, когда претенденты подавали заявки на этот аукцион, Щеголев, достоверно зная, что документация данной строительной компании не соответствуют требованиям, якобы дал указания членам комиссии признать заявку действительной. В результате со строительной фирмой был заключен муниципальный контракт на сумму свыше 130,5 миллиона рублей.

2 мая 2018 года на территории Нижнего Новгорода в салоне автомашины марки Lexus подозреваемый получил от директора строительной фирмы последнюю часть взятки в сумме 800 тысяч рублей. Расчет происходил под контролем следователей СК и оперативных сотрудников УФСБ по Нижегородской области.

Сразу после этого чиновник был задержан, ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Справка "РГ"

Юрий Щеголев родился 16 августа 1958 года, окончил Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана в Москве, затем получил дополнительное образование в сфере менеджмента и юриспруденции в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского.

Работал на различных предприятиях, в 1999 - 2002 годах - первый заместитель главы администрации Советского района Нижнего Новгорода. Позже возглавлял МУ "Дирекция по строительству метрополитена г.Н.Новгорода", госпредприятие Нижегородской области "Нижегородинженерстрой". С 16 июля 2012 года - директор департамента строительства администрации Нижнего Новгорода.