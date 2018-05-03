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03.05.2018 10:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Задержан директор нижегородского департамента строительства

Текст: Алексей Иванов (Нижний Новгород)

Следователями СУ СК РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении директора департамента строительства Нижнего Новгорода Юрия Щеголева, который подозревается в получении взятки в размере 6,5 миллиона рублей.

По версии следствия, осенью 2016 года чиновник предложил директору одной строительной компании помочь в выигрыше аукциона на строительство детского сада в ЖК "Зенит" в Советском районе Нижнего Новгорода. Свои услуги он оценил примерно в пять процентов от стоимости контракта.

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Чуть позже, когда претенденты подавали заявки на этот аукцион, Щеголев, достоверно зная, что документация данной строительной компании не соответствуют требованиям, якобы дал указания членам комиссии признать заявку действительной. В результате со строительной фирмой был заключен муниципальный контракт на сумму свыше 130,5 миллиона рублей.

2 мая 2018 года на территории Нижнего Новгорода в салоне автомашины марки Lexus подозреваемый получил от директора строительной фирмы последнюю часть взятки в сумме 800 тысяч рублей. Расчет происходил под контролем следователей СК и оперативных сотрудников УФСБ по Нижегородской области.

Сразу после этого чиновник был задержан, ему предъявлено обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". В ближайшее время в отношении подозреваемого будет избрана мера пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

Справка "РГ"

Юрий Щеголев родился 16 августа 1958 года, окончил Московское высшее техническое училище имени Н.Э. Баумана в Москве, затем получил дополнительное образование в сфере менеджмента и юриспруденции в Нижегородском государственном университете имени Лобачевского.

Работал на различных предприятиях, в 1999 - 2002 годах - первый заместитель главы администрации Советского района Нижнего Новгорода. Позже возглавлял МУ "Дирекция по строительству метрополитена г.Н.Новгорода", госпредприятие Нижегородской области "Нижегородинженерстрой". С 16 июля 2012 года - директор департамента строительства администрации Нижнего Новгорода.

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