Патриарх Кирилл посетит Кемерово и совершит заупокойную службу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл третьего мая посетит Кемерово и проведет панихиду по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Об этом сообщает РИА Новости.

"Молитва в сороковой день имеет особое значение. Мы все сопереживаем и молимся вместе с теми, кто потерял родных и близких в этом страшном пожаре", - рассказал пресс-секретарь патриарха Александр Волков. Он отметил, что на заупокойную молитву в Знаменском кафедральном соборе соберутся родные и друзья погибших в огненной стихии.

Ранее по благословению патриарха Кирилла заупокойные службы по погибшим в Кемерово совершались по всей России на третий и на девятый день после трагедии. Напомним, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 мая. Погибли 64 человека, большинство из них - дети.