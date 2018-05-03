Новости

Мужчину зарезали в драке со стрельбой в центре Москвы 01:40
На военных базах США запретили продажи смартфонов Huawei и ZTE 01:22
Патриарх Кирилл посетит Кемерово и совершит заупокойную службу 01:03
Австрия раскритиковала проект Еврокомиссии по бюджету ЕС 01:01
Пушков оценил решение выдворить поляка Мацейчука 00:45
Россиян ждет двухдневная рабочая неделя 00:41
США передали Саудовской Аравии узника Гуантанамо 00:22
Победитель Кубка России по футболу может не попасть в Лигу Европы 00:09
"Ливерпуль" стал вторым финалистом Лиги чемпионов 02.05.2018
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на прежнем уровне 02.05.2018
Украина ввела новые санкции против России 02.05.2018
Конгрессмены США предложили выдвинуть Трампа на премию мира 02.05.2018
Лондонская биржа отсрочила приостановку торгов ценными бумагами En+ 02.05.2018
РПА поддержит кандидата в премьеры, который наберет треть голосов 02.05.2018
Минимум два человека погибли при крушении военного самолета в США 02.05.2018
В Одессе закончился марш националистов 02.05.2018
Евродепутат назвал правозащитника Гапоненко латвийским политзаключенным 02.05.2018
Фото: В самый теплый день с начала года в Москве прошел сильный град 02.05.2018
Ученые выяснили, с какой группой крови люди чаще умирают от травм 02.05.2018
Умер исполнитель песни "Трус не играет в хоккей" 02.05.2018
600 человек эвакуированы из горящего ТЦ в Саратове 02.05.2018
Меркель: ЕС намерен добиваться от США отказа от пошлин на металлы 02.05.2018
Эксперты согласовали проект соглашения о сотрудничестве на Каспии 02.05.2018
В Одессе за драку на памятном мероприятии задержаны три человека 02.05.2018
Эксперт рассказал о цели появления кораблей НАТО в Черном море 02.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как вернуть вещь в интернет-магазин
Как вернуть вещь в интернет-магазин
Что не пропустить по ТВ на неделе с 30 апреля по 6 мая
Что не пропустить по ТВ на неделе с 30 апреля по 6 мая
Где и когда можно разводить костры и готовить шашлыки
Где и когда можно разводить костры и готовить шашлыки
03.05.2018 01:03
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Патриарх Кирилл посетит Кемерово и совершит заупокойную службу

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл третьего мая посетит Кемерово и проведет панихиду по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области/ТАСС
МЧС назвало возможную причину пожара в "Зимней вишне"

"Молитва в сороковой день имеет особое значение. Мы все сопереживаем и молимся вместе с теми, кто потерял родных и близких в этом страшном пожаре", - рассказал пресс-секретарь патриарха Александр Волков. Он отметил, что на заупокойную молитву в Знаменском кафедральном соборе соберутся родные и друзья погибших в огненной стихии.

Ранее по благословению патриарха Кирилла заупокойные службы по погибшим в Кемерово совершались по всей России на третий и на девятый день после трагедии. Напомним, пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 мая. Погибли 64 человека, большинство из них - дети.

Главное сегодня

В Вене туристы прогнали осквернителей памятника советским солдатам
Военные корабли НАТО вошли в Черное море
В Армении оппозиция перекрыла все основные дороги
На Украине признали, что "Северный поток-2" не остановить
Ким Чен Ын готов встретиться с Дональдом Трампом в Пханмунджоме