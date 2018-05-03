В Красноярске раненая пациентка напала на фельдшера "скорой"

Фельдшер скорой помощи пострадал в Красноярске во время выезда к пациентке. По данным следователей, женщина накинулась на медика и стала наносить ей удары кулаками по голове.

По предварительной версии, 2 мая прибывшая по месту проживания пациентки в Свердловском районе бригада врачей обнаружила компанию из пяти человек в состоянии алкогольного опьянения, которые спровоцировали конфликт с медиками.

- Пациентка, у которой были резаные раны правого плеча, несколько раз ударила кулаком 41-летнюю женщину-фельдшера по лицу. Пострадавшая от побоев сотрудница "скорой" обратилась в больницу, ей назначено амбулаторное лечение. Также будет проведена экспертиза для определения тяжести вреда здоровью медика, - рассказали в СК.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. Сейчас проводится опрос свидетелей нападения.