На Ставрополье водитель протащил полицейского на капоте авто

В Ставропольском крае водитель протащил несколько метров на капоте своего автомобиля сотрудника ГИБДД. Об этом в четверг сообщили в краевом управлении МВД.

Инцидент произошел в Новоалександровском городском округе после столкновения двух автомобилей. Вскоре на место аварии прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Пока они оформляли документы, подъехал неизвестный мужчина. Он попытался увезти одну из участниц происшествия, однако дорогу ему преградили полицейские. В этот момент мужчина увеличил скорость и протащил одного из них на капоте машины. Через несколько метров страж правопорядка упал на асфальт, а нарушитель скрылся.

- В настоящее время личность этого человека устанавливается. Проводится комплекс мероприятий, направленных на его задержание, - сообщили корреспонденту "РГ" в краевом главке.



Сотруднику полиции, который получил травму, оказана медицинская помощь. По данному факту назначена служебная проверка.