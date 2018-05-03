Спор новгородских таксистов из-за парковки закончился стрельбой

В Новгородской области один таксист выстрелил в другого из ружья. Мужчины не поделили парковку и клиентов, сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ.

Согласно материалам дела, ссора таксистов произошла в поселке Пролетарский.

Водитель ВАЗ-2110 отказался уступить водителю Hyundai место на парковке. Тогда тот вернулся к своей машине, достал охотничье ружье и выстрелил в своего обидчика в упор через стекло.

Приехавшие на место происшествия полицейские ранили стрелка, в результате оба таксиста оказались в больнице.

Сейчас на месте работают следователи, они выясняют все обстоятельства случившегося. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.