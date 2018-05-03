В Калининграде завели дело после поездки школьников в Берлин

Прокуратура Калининградской области проверила обстоятельства организации экскурсионной поездки школьников в Германию на автобусе, который был задержан полицией Берлина из-за технических неисправностей. По материалам проверки возбуждены уголовное и административное дела.

Восьмиклассники калининградской школы №7 были отправлены в поездку одной из турфирм 24 марта. Через несколько дней на официальном сайте немецкой столицы в сводке полицейских новостей появилась информация, что автобус с детьми был остановлен для проверки и инспектора задержали его из-за многочисленных неисправностей. Группе пришлось возвращаться домой на другом автобусе.

- В ходе проверки были выявлены грубые нарушения требований федерального законодательства и подтвердилась информация о том, что транспортное средство не соответствует обязательным требованиям безопасности, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что вопреки закону для организованной перевозки группы детей не был заключен договор фрахтования, не было подано уведомление о перевозке детей в Госавтоинспекцию. В результате директор фирмы оштрафован на 50 тысяч рублей, юридическое лицо - на 250 тысяч.

Поездка была организована учителем школы без извещения директора и обязательных условий - уведомления Госавтоинспекции и составления списка детей с контактными данными родителей. По этому поводу прокурор внес представление в адрес главы администрации Калининграда.

Водитель автобуса не прошел предрейсовый медицинский осмотр. По данным прокуратуры, штамп на путевом листе, подпись врача и дата не имеют отношения к организации, с которой заключен договор. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Подделка официального документа".

Прокурор Ленинградского района обратился в суд с иском о запрете эксплуатации неисправного автобуса и принятия обеспечительных мер до приведения его в технически исправное состояние. Процессуальную проверку нашумевшей поездки проводит также СУ СК России по Калининградской области.