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03.05.2018 15:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде завели дело после поездки школьников в Берлин

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

Прокуратура Калининградской области проверила обстоятельства организации экскурсионной поездки школьников в Германию на автобусе, который был задержан полицией Берлина из-за технических неисправностей. По материалам проверки возбуждены уголовное и административное дела.

Восьмиклассники калининградской школы №7 были отправлены в поездку одной из турфирм 24 марта. Через несколько дней на официальном сайте немецкой столицы в сводке полицейских новостей появилась информация, что автобус с детьми был остановлен для проверки и инспектора задержали его из-за многочисленных неисправностей. Группе пришлось возвращаться домой на другом автобусе.

Фото: РИА Новости
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- В ходе проверки были выявлены грубые нарушения требований федерального законодательства и подтвердилась информация о том, что транспортное средство не соответствует обязательным требованиям безопасности, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что вопреки закону для организованной перевозки группы детей не был заключен договор фрахтования, не было подано уведомление о перевозке детей в Госавтоинспекцию. В результате директор фирмы оштрафован на 50 тысяч рублей, юридическое лицо - на 250 тысяч.

Поездка была организована учителем школы без извещения директора и обязательных условий - уведомления Госавтоинспекции и составления списка детей с контактными данными родителей. По этому поводу прокурор внес представление в адрес главы администрации Калининграда.

Водитель автобуса не прошел предрейсовый медицинский осмотр. По данным прокуратуры, штамп на путевом листе, подпись врача и дата не имеют отношения к организации, с которой заключен договор. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Подделка официального документа".

Прокурор Ленинградского района обратился в суд с иском о запрете эксплуатации неисправного автобуса и принятия обеспечительных мер до приведения его в технически исправное состояние. Процессуальную проверку нашумевшей поездки проводит также СУ СК России по Калининградской области.

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